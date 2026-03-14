Francesco Farioli, treinador do FC Porto, mostrou surpresa pelo adiamento do jogo do Sporting, considerando que não percebe quando é que o rival vai acertar o calendário.

O facto de o Sporting ter adiado o jogo pode trazer uma vantagem psicológica?

«Estamos focados no jogo de amanhã e menos em outras coisas, como o facto de outras equipas terem remarcado o seu jogo. O Sporting tem o calendário muito cheio, como nós temos. Até ao final da época não há datas para fazer o jogo, mas pronto, essa é outra reflexão. Importante é que não precisamos de gastar energia nos aspetos psicológicos do jogo, porque estamos em meados de março, podemos ser donos do nosso destino e o nosso foco deve estar aí, e não em outras coisas que não têm tanto a ver connosco.»

FC Porto em desvantagem por não ter adiado o seu jogo também?

«É o que é. Se olhar claramente, o Sp. Braga não tem mais competições e portanto é lógico que adiem o jogo. Quanto ao Sporting, tal como nós, se olhar para o calendário vejo que a única semana que vão ter livres é a última da temporada. Portanto, não sei como vão fazer.»