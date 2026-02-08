Francesco Farioli, treinador do FC Porto, projetou o clássico com o Sporting, agendado para esta segunda-feira, no Dragão, garantindo que está exatamente onde queria estar.

«Se virem as palavras do presidente, se ouvirem bem, o contexto é mais largo do que essa expressão isolada. Estamos a falar de um clube como o Sporting, que vem de ser bicampeão, com a experiência e o orçamento da Liga dos Campeões, por um lado. Por outro, nós, que estamos num processo de reconstrução, a trabalhar muito para colocar o FC Porto onde queremos. A 15 de julho, quando começámos a temporada, dissemos que queríamos estar onde estamos hoje: numa boa posição para competir pelo título, nos oitavos de final da Liga Europa e na corrida pela Taça de Portugal. Estamos exatamente onde queríamos estar. Já expressei a minha gratidão ao clube pelo trabalho realizado nas duas janelas de transferências. Temos todas as ferramentas para competir nas três competições, cientes dos desafios que vamos enfrentar. Estamos todos na mesma página.»

A semana do FC Porto após a derrota

«No dia seguinte tivemos um jogo-treino com a equipa B, depois tivemos folga e seguiu-se uma semana limpa, o que não é normal. A chuva tornou os treinos menos fáceis, mas toda a gente abordou as sessões com a mentalidade certa, com compromisso e não tenho dúvidas que estamos prontos para o clássico de amanhã.»

«Podem esperar uma equipa com um grande espírito, perspetivando o jogo a partir do ataque. Não vamos mudar a nossa atitude e esperamos um Dragão lotado. A ambição dos adeptos dá-nos a motivação necessária. Após o jogo com o Casa Pia, os adeptos ajudaram-nos a virar a página.»