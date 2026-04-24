O FC Porto apresentou uma participação disciplinar contra Gonçalo Inácio, confirmou o Maisfutebol. Em causa está o lance com William Gomes na 2.º mão da Taça da Portugal, em que os leões acabaram por eliminar os dragões.

O defesa internacional português teve uma entrada sobre o brasileiro dos azuis e brancos aos 5 minutos de jogo.

O árbitro Miguel Nogueira não assinalou qualquer infração no lance, que também não mereceu intervenção do VAR, num lance em que o FC Porto defende um cartão vermelho direto, uma vez que o defesa leonino não só «colocou em risco a integridade física» de William como «impediu o brasileiro de isolar-se em zona perigosa».

Gonçalo Inácio foi substituído por queixas físicas, dando lugar ao belga Debast na passagem do minuto 11 do Clássico do Dragão, cujo empate a zero valeu o apuramento do Sporting para a final da Taça de Portugal.

Nesta quinta-feira, recorde-se, o Sporting anunciou a intenção de apresentar uma queixa contra Gabri Veiga, por uma falta sobre Hjulmand no mesmo jogo.