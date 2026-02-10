O FC Porto vai apresentar queixa contra Morten Hjulmand, por agressão no jogo da Taça de Portugal frente ao AVS, na passada quinta-feira.

O lance polémico ocorreu durante o prolongamento e, de acordo com as imagens, o capitão do Sporting atingiu na cabeça o médio do AVS Tiago Galletto, um gesto que valeria expulsão, por, de acordo com os dragões, ter sido intencional.

Nesse sentido, o FC Porto irá apresentar um conjunto de imagens na queixa ao Conselho de Disciplina da FPF de forma a sustentar um possível castigo do médio dinamarquês.

Considerando que o lance passou despercebido ao árbitro André Narciso e ao VAR Bruno Esteves, o FC Porto recorre ao mecanismo legal, que permite a instauração de um processo sumário baseado em «flagrante delito» comprovado por vídeo.

O Sporting, que acabou por eliminar o AVS, vai defrontar o FC Porto nas meias-finais da Taça de Portugal. A primeira mão será disputada em Alvalade, a 3 de março, enquanto 22 de abril joga-se a segunda mão no Dragão.

Esta segunda-feira, FC Porto e Sporting empataram a uma bola no Dragão, em jogo da 21.ª jornada da Liga, um resultado que deixa os portistas com quatro pontos de vantagem na liderança da classificação sobre os campeões nacionais.