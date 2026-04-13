A propósito do episódio entre Alberto Costa e Sorriso no FC Porto-Famalicão (2-2), no qual o lateral terá cuspido no avançado, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao jogador dos dragões.

«A instauração ocorreu na sequência de participação disciplinar apresentada (…) pela Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD», esclarece este órgão.

Depois do jogo, Alberto Costa e Sorriso apresentaram versões diferentes.