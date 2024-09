O FC Porto e o Sporting, através dos seus administradores financeiros, mostraram-se este sábado favoráveis ao regresso da venda de álcool no interior dos estádios.

Francisco Salgado Zenha, por exemplo, recordou que «os clubes holandeses anunciaram recordes de receitas com catering de 10 milhões de euros, grande parte em álcool».

«O Sporting faz pouco mais de um milhão de euros nos bares», adiantou.

Por isso, Salgado Zenha adianta que a venda de álcool podia significar uma receita relevante para os clubes, não suportando a teoria de que pode aumentar a violência entre adeptos.

«Na minha opinião, não tem impacto do ponto de vista de violência. As pessoas andam a beber desalmadamente antes de entrarem no estádio. Entram todos à hora do jogo, a acotovelarem-se. Quem entra já em excesso de álcool pode consumir à porta», diz.

«Lá dentro, as pessoas não têm tendência para interromper o jogo e ir buscar cerveja. Álcool dentro do estádio permitiria entrar com mais calma, dar mais receita aos clubes, é uma medida equilibrada e que tem zero impacto na receita fiscal.»

Já Pereira da Costa, Chief Financial Officer da SAD do FC Porto, corrobora que poder consumir álcool dentro dos estádios traria várias vantagens aos clubes.

«Traria as pessoas mais cedo para o estádio. O F. C. Porto tem planos para melhorar substancialmente a experiência dos adeptos no estádio, investir para trazer as pessoas para dentro do recinto e isso é uma componente que ajudaria a criar mais receita no curto prazo e a mitigar alguns custos de contexto», frisou.