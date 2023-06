O FC Porto é campeão nacional de andebol pela quarta vez consecutiva. Os dragões venceram o Marítimo, no Funchal, por 33-25, conseguindo o resultado que precisava para garantir o título.

Recorde-se que o FC Porto só precisava de empatar na Madeira, enquanto o Sporting precisava de vencer na Maia e esperar que os dragões saíssem derrotados do terreno do Marítimo. Ora o Sporting até venceu por 32-23, mas o FC Porto não perdeu: pelo contrário, também venceu e festa a festa.

A formação azul e branca concluiu assim o campeonato com 75 pontos, resultantes de 24 vitórias, um empate (no terreno do Sporting) e uma derrota frente ao Águas Santas, logo na primeira ronda, enquanto os leões acabaram o campeonato com 74 pontos.

Foi o 24º título de campeão do FC Porto, que desde 2018/19 somando quatro troféus consecutivos: em 2019/20 o campeonato não chegou ao fim devido à pandemia de covid-19. A equipa portista tem sido claramente dominadora nos últimos anos e conquistou 11 títulos nas 14 últimas edições.