O FC Porto não perdeu tempo e já entregou no Conselho de Discipina, da Federação Portuguesa de Futebol, a participação disciplinar contra Luis Suárez.

Após reunir todos os dados para elaborar a queixa, o departamento jurídico portista fez seguir durante a tarde a reclamação, a qual já está com o Conselho de Discplina.

Ora este facto é particularmente importante porque o árbitro Cláudio Pereira, confirmou o Maisfutebol, não mencionou o gesto de Luis Suárez no relatório, provavelmente porque não o viu no meio da confusão.

Nesse sentido, a participação torna-se fundamental para levar o Conselho de Disciplina a instaurar um inquérito, que pode conduzir a um processo disciplinar.

Recorde-se que, de acordo com o Regulamento Disciplinar da Liga, Suárez incorre num castigo entre um e quatro jogos pelo gesto em que acusou o árbitro de roubo (após este não mostrar o segundo amarelo a Alberto Costa).