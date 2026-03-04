FC Porto: participação contra Luis Suárez já está na Federação
Queixa portista adquire uma importância especial porque gesto do avançado leonino não foi mencionado no relatório
O FC Porto não perdeu tempo e já entregou no Conselho de Discipina, da Federação Portuguesa de Futebol, a participação disciplinar contra Luis Suárez.
Após reunir todos os dados para elaborar a queixa, o departamento jurídico portista fez seguir durante a tarde a reclamação, a qual já está com o Conselho de Discplina.
Ora este facto é particularmente importante porque o árbitro Cláudio Pereira, confirmou o Maisfutebol, não mencionou o gesto de Luis Suárez no relatório, provavelmente porque não o viu no meio da confusão.
Nesse sentido, a participação torna-se fundamental para levar o Conselho de Disciplina a instaurar um inquérito, que pode conduzir a um processo disciplinar.
Recorde-se que, de acordo com o Regulamento Disciplinar da Liga, Suárez incorre num castigo entre um e quatro jogos pelo gesto em que acusou o árbitro de roubo (após este não mostrar o segundo amarelo a Alberto Costa).