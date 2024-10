O FC Porto respondeu esta segunda-feira a Frederico Varandas, que na entrevista de domingo referiu que Luís Filipe Vieira fez a portização do Benfica. Ora o clube portista não gostou e respondeu com muito humor, através das redes sociais, explicando ao presidente do Sporting o que é a «portização».

«Portização não é para todos. É só para quem tem a chama do Dragão. 2 Ligas dos Campeões, 2 Ligas Europa, 2 Taças Intercontinentais, 1 Supertaça Europeia, 30 Campeonatos, 20 Taças de Portugal, 24 Supertaças, 1 Taça da Liga, 4 Campeonatos de Portugal», escreve o FC Porto.

Mas há mais. Na imagem de capa, o clube ainda simula uma entrada do dicionário para explicar a Frederico Varandas que portização é «um nome feminino», que significa «ato ou efeito de ganhar, ser Porto» e que é a «definição de princípios de vitória entre os membros de um grupo ou comunidade, mística».