Com quatro pontos de vantagem sobre o segundo lugar, o FC Porto recebe esta segunda-feira o Sporting à procura de recuperar a vantagem de sete pontos que tinha antes da derrota com o Casa Pia. Para isso, a formação de Farioli precisa de vencer o clássico do Dragão, algo que não acontece desde 22/23 (3-0 com golos de Evanilson, Uribe e Galeno).

Já os leões, não vencem há quase uma década no Porto para o campeonato.

Numa tendência que tem em conta apenas jogos da Liga, pode dizer-se que a tendência dos últimos anos aponta para o empate. Por quatro vezes o clássico terminou numa igualdade (0-0 em 20/21, 2-2 em 21/22 e 23/24 e 1-1 em 24/25), numa sequência que só foi interrompida precisamente a meio, na tal vitória por 3-0 do FC Porto.

Ora o FC Porto, precisamente, que procura a 50.ª vitória em casa frente ao Sporting. Em 91 jogos na Invicta, os azuis e brancos somam 49 triunfos e 28 empates.

Já o Sporting conta com 14 triunfos, sendo que o último foi em 2015/16 (1-3 com golos de Herrera para os dragões, um bis de Slimani e Bruno César para os leões) Há praticamente dez anos.

Em golos, os dragões também lideram as estatísticas (161 contra 89), sendo que venceram 11 dos últimos 16 jogos e só perderam dois dos últimos 28 e um dos últimos 18.

Já o Sporting, e apesar de não vencer há quase uma década na Invicta, pontuou nos últimos quatro confrontos. A época passada, recorde-se, o clássico terminou, novamente, com um empate. Fresneda abriu o marcador para os visitantes ao minuto 42 e Danny Namaso, aos 90+4, empatou a partida num jogo que terminou 1-1.

O clássico entre FC Porto e Sporting, da 21.ª jornada da Liga portuguesa de futebol, está marcado para segunda-feira, às 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem de Luís Godinho, da AF Évora, e Tiago Martins no VAR.

