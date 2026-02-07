O FC Porto lidera os clássicos com o Sporting, com mais oito vitórias do que o rival no histórico de todas as competições.

Refira-se, aliás, que o FC Porto-Sporting atinge esta segunda-feira um número bonito: será o clássico número 255 da história, sendo que nos 254 duelos já disputados - para o campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça e o extinto Campeonato de Portugal - os dragões somam 94 triunfos, contra 86 dos leões e 74 empates.

Já o Sporting lidera o registo em golos: 356 contra 342.

O FC Porto, de resto, está por cima em termos globais e também nos jogos do campeonato, ao totalizar 71 triunfos, contra 51 empates e 61 vitórias dos leões, que voltam a liderar em golos (259-255).

O 255.º jogo oficial entre FC Porto e Sporting, que encerra a 21.ª jornada, está marcado para segunda-feira, pelas 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem de João Godinho e Tiago Martins no VAR.

  Jogos Vitórias FCP Empates Vitórias SCP Golos FCP Golos SCP
Campeonato Nacional            
Casa do FC Porto 91 49 28 14 161 89
Casa do Sporting 92 22 23 47 94 70
TOTAL 183 71 51 61 225 259
             
Taça de Portugal            
Casa do FC Porto 18 12 2 4 33 19
Casa do Sporting 14 2 7 5 15 19
Campo Neutro 11 3 4 4 13 17
TOTAL 43 17 13 13 61 55
             
Campeonato de Portugal            
Casa do FC Porto 3 1 2 0 2 1
Casa do Sporting 4 0 1 3 3 10
Campo Neutro 5 3 0 2 9 10
TOTAL 12 4 3 5 14 21
             
Supertaça            
Casa do FC Porto 2 0 2 0 3 3
Casa do Sporting 2 0 2 0 0 0
Campo Neutro 5 1 0 4 4 10
TOTAL 9 1 4 4 7 13
             
Taça da Liga            
Casa do Sporting 2 0 1 1 1 4
Campo Neutro 5 1 2 2 4 4
TOTAL 7 1 3 3 5 8
             
TOTAIS            
CASA DO FC PORTO 114 62 34 18 199 122
CASA DO SPORTING 114 24 34 56 113 203
CAMPO NEUTRO 26 8 6 12 30 41
TOTAL 254 94 74 86 342 356
