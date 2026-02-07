O FC Porto lidera os clássicos com o Sporting, com mais oito vitórias do que o rival no histórico de todas as competições.

Refira-se, aliás, que o FC Porto-Sporting atinge esta segunda-feira um número bonito: será o clássico número 255 da história, sendo que nos 254 duelos já disputados - para o campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça e o extinto Campeonato de Portugal - os dragões somam 94 triunfos, contra 86 dos leões e 74 empates.

Já o Sporting lidera o registo em golos: 356 contra 342.

O FC Porto, de resto, está por cima em termos globais e também nos jogos do campeonato, ao totalizar 71 triunfos, contra 51 empates e 61 vitórias dos leões, que voltam a liderar em golos (259-255).

O 255.º jogo oficial entre FC Porto e Sporting, que encerra a 21.ª jornada, está marcado para segunda-feira, pelas 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem de João Godinho e Tiago Martins no VAR.