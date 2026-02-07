FC Porto-Sporting: neste clássico manda o dragão (mas por pouco)
Azuis e brancos têm mais oito vitórias do que os rivais, em vésperas do jogo número 255 entre as duas equipas
O FC Porto lidera os clássicos com o Sporting, com mais oito vitórias do que o rival no histórico de todas as competições.
Refira-se, aliás, que o FC Porto-Sporting atinge esta segunda-feira um número bonito: será o clássico número 255 da história, sendo que nos 254 duelos já disputados - para o campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça e o extinto Campeonato de Portugal - os dragões somam 94 triunfos, contra 86 dos leões e 74 empates.
Já o Sporting lidera o registo em golos: 356 contra 342.
O FC Porto, de resto, está por cima em termos globais e também nos jogos do campeonato, ao totalizar 71 triunfos, contra 51 empates e 61 vitórias dos leões, que voltam a liderar em golos (259-255).
O 255.º jogo oficial entre FC Porto e Sporting, que encerra a 21.ª jornada, está marcado para segunda-feira, pelas 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem de João Godinho e Tiago Martins no VAR.
|Jogos
|Vitórias FCP
|Empates
|Vitórias SCP
|Golos FCP
|Golos SCP
|Campeonato Nacional
|Casa do FC Porto
|91
|49
|28
|14
|161
|89
|Casa do Sporting
|92
|22
|23
|47
|94
|70
|TOTAL
|183
|71
|51
|61
|225
|259
|Taça de Portugal
|Casa do FC Porto
|18
|12
|2
|4
|33
|19
|Casa do Sporting
|14
|2
|7
|5
|15
|19
|Campo Neutro
|11
|3
|4
|4
|13
|17
|TOTAL
|43
|17
|13
|13
|61
|55
|Campeonato de Portugal
|Casa do FC Porto
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|Casa do Sporting
|4
|0
|1
|3
|3
|10
|Campo Neutro
|5
|3
|0
|2
|9
|10
|TOTAL
|12
|4
|3
|5
|14
|21
|Supertaça
|Casa do FC Porto
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|Casa do Sporting
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|Campo Neutro
|5
|1
|0
|4
|4
|10
|TOTAL
|9
|1
|4
|4
|7
|13
|Taça da Liga
|Casa do Sporting
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|Campo Neutro
|5
|1
|2
|2
|4
|4
|TOTAL
|7
|1
|3
|3
|5
|8
|TOTAIS
|CASA DO FC PORTO
|114
|62
|34
|18
|199
|122
|CASA DO SPORTING
|114
|24
|34
|56
|113
|203
|CAMPO NEUTRO
|26
|8
|6
|12
|30
|41
|TOTAL
|254
|94
|74
|86
|342
|356