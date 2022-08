FC Porto e Sporting defrontam-se nesta noite às 20h30, no primeiro grande clássico da Liga 2022/23, que o Maisfutebol vai acompanhar EM DIRETO.

Sérgio Conceição e Ruben Amorim já terão feito as suas escolhas, salvo algum imprevisto de última hora, mas as equipas prováveis de dragões e leões levantam a mesma dúvida: quem joga no centro do terreno.

Marko Grujic não treinou toda a semana e, tendo sido aposta nos primeiros jogos da época, seria a opção mais lógica para o meio-campo portista. A fadiga muscular que apresenta pode, porém, retirá-lo das opções iniciais, nas quais se prevê pelo menos uma mudança em relação ao onze de Vizela.

Já a dúvida no Sporting vem de uma certeza: que Matheus Nunes não joga. A transferência do médio dará muito que falar em Alvalade, após a conferência de imprensa de Ruben Amorim. No entanto, é no imediato e em campo que é preciso encontrar uma solução.

Há várias hipóteses, mas uma que parece mais lógica para atacar o clássico.

Na galeria associada tem as escolhas prováveis de FC Porto e Sporting.