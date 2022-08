O Tribunal Arbitral do Desporto suspendeu a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol de interditar o Estádio do Dragão, recinto do FC Porto, por dois jogos, anunciou o Porto Canal.

O TAD aceitou o recurso dos portistas, que tinham sido castigados pelo CD da FPF devido aos acontecimentos no clássico com o Sporting, na 22.ª jornada da Liga da época passada. Em causa, estava o comportamento de elementos de coletes azuis, que fazem parte da logística, e o entendimento do castigo deste abranger o clube.

A providência cautelar aprovada pelo TAD permite, assim, que os dragões recebam o Marítimo e o Sporting nas jornadas 1 e 3 do campeonato que começa nesta sexta-feira.