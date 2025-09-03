O FC Porto vai avançar com uma participação disciplinar contra o Sporting na sequência de incidentes ocorridos no clássico de sábado passado com o Sporting, no Estádio José Alvalade.

Na origem da queixa, confirmou o Maisfutebol, está o lançamento de objetos que atingiram Zaidu, William Gomes e Froholdt aquando da comemoração dos golos dos portistas. Zaidu, recorde-se, chegou mesmo a ter de ser assistido na zona do rosto, logo após o golo de Luuk de Jong, durante alguns minutos.

Os três jogadores portistas queixaram-se de terem sido atingidos por isqueiros, mas o delegado da Liga terá apenas mencionado o caso de Zaidu no relatório oficial do clássico. A participação do FC Porto ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol irá, por isso, incluir também os incidentes com o extremo brasileiro e o médio dinamarquês.

Os azuis e brancos entendem que os episódios se enquadram nos artigos 179.º e 181.º do regulamento disciplinar das competições organizadas pela Liga Portugal. Tratando-se da agressão por parte de adeptos do Sporting a um jogador, o clube leonino pode ser castigado «com a sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de um e o máximo de dois jogos e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 50 UC e o máximo de 150 UC».

Alguns adeptos do Sporting, refira-se, já terão sido identificados pelas autoridades por atirarem objetos para o relvado.

O FC Porto venceu o clássico do passado sábado, relativo à 4.ª jornada da Liga, por 2-1.

[artigo atualizado]