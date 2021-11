Apesar de atravessar um período de menor fulgor no FC Porto, Jesús Corona continua a ser o jogador mais valioso da Liga portuguesa, de acordo com a tabela no site especializado Transfermarkt.

O polivalente mexicano está avaliado em 30 milhões de euros, mais cinco do que Luis Díaz (FC Porto), Pedro Gonçalves (Sporting) e Pablo Sarabia (emprestado ao Sporting pelo PSG), os jogadores que mais se aproximam dele.

O jogador com melhor cotação de mercado do Benfica é Rafa, que fecha o top-5 a par de Otávio.

O mais valioso fora dos chamados três grandes é Ricardo Horta, apenas no 20.º lugar.

No top-30, cuja lista pode consultar na galeria associada, o Benfica é quem tem mais representantes: 10, mais um do que o FC Porto e quatro do que o Sporting. Seguem-se o Sp. Braga (4) e o V. Guimarães, com um jogador.