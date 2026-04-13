O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a André Villas-Boas, a propósito das declarações após a reunião com a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e com o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, a 1 de abril.

«A instauração ocorreu na sequência de participação disciplinar apresentada (…) pela Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD», esclareceu o órgão nesta segunda-feira.

A 1 de abril, o presidente do FC Porto aproveitou a presença dos jornalistas para visar a postura de Frederico Varandas.

«Compreendo as frustrações do presidente do Sporting, principalmente quando no seu próprio estádio há adeptos que lançam garrafas de vidro para as cabeças dos árbitros, há jogadores que assumem que um árbitro é ladrão. Quando há quebra de códigos regulamentares para adiar um jogo de futebol, compreendo todas as frustrações e tentativas de mudar narrativas. Como houve um período de pausa por causa da Seleção, o Sporting quer desviar o caso do Sporting-Tondela.»

Além de visar André Villas-Boas, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol também instaurou um processo disciplinar a Alberto Costa, a propósito do FC Porto-Famalicão.