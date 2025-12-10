Victor Froholdt lançou os dados para a receção do FC Porto ao Malmö, de quinta-feira (20h), na sexta jornada da fase liga da Liga Europa. Na tarde desta quarta-feira, em conferência de imprensa, o médio dinamarquês comentou os recentes elogios do compatriota de Morten Hjulmand.

Elogios de Hjulmand

«Temos uma boa conexão, até porque jogamos juntos na seleção. Mas somos rivais em Portugal, portanto não quero ver o Sporting a ganhar. Ainda assim, é bom receber esses elogios e estou feliz. Quero continuar a evoluir e mostrar ainda mais, ajudando a equipa.»

Impacto que teve na equipa desde que chegou

«Sei que vim para uma equipa com muita qualidade, mas sabia o que lhe podia acrescentar com o meu estilo de jogo. Tenho de continuar a adaptar-me e a evoluir, especialmente com a bola. Temos tido muitos jogos, não temos muito tempo para trabalhar, mas sei que tenho de continuar a dar passos para me tornar num jogador melhor e poder ajudar a equipa.»

Talento do ano na Dinamarca

«Estou muito feliz onde estou. O meu clube anterior também me ajudou a chegar aqui. Estou feliz com o que alcancei, especialmente neste ano, mas sei que, se parar, alguém vai aparecer ainda melhor. Por isso, tenho de continuar a trabalhar. Temos muitos objetivos por atingir esta época.»

Antevisão ao jogo com o Malmö

«Abordamos todos os jogos da mesma forma. Sabemos o quão importante é o jogo porque queremos chegar ao top 8 (da tabela classificativa). Estamos preparados para um bom jogo amanhã.»

Objetivos na Liga Europa

«O nosso objetivo é claro: queremos ir longe no torneio. Mas temos de olhar para o próximo jogo, contra o Malmö. Temos de conseguir 15 ou 16 pontos para nos qualificarmos diretamente para a fase seguinte.»

Adaptação ao país e ao clube

«Quando vim, tive de me adaptar a muitas coisas, mas senti que o clube era uma família. Temos esse slogan no clube, somos muito unidos. Isso ajudou a adaptar-me à cidade, ao país e ao clube, bem como a dar mais de mim e a mostrar quem sou. Foi fácil adaptar-me ao país. Quero ficar cá e trabalhar com a equipa.»