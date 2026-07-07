Vítor Baía e Rui Cerqueira foram condenados, esta terça-feira, a indemnizar Frederico Varandas, no âmbito do processo da garagem do Estádio do Dragão, depois de um Clássico FC Porto-Sporting, em fevereiro de 2022.

O antigo dirigente do FC Porto terá de pagar 3.500 euros ao presidente do Sporting, enquanto o ex-assessor foi condenado a pagar 2.500 euros.

Vítor Baía foi ainda multado em 1.200 euros pela prática de um crime de injúrias, tendo o Tribunal Criminal da Comarca do Porto assinalado que confessou os factos sem demonstrar qualquer arrependimento.

Rui Cerqueira foi igualmente condenado no mesmo montante, mas pela prática de um crime especial de ofensas à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo. O tribunal não teve dúvidas de que Rui Cerqueira desferiu uma palmada na mão do presidente do Sporting, fazendo cair o seu telemóvel e auriculares.

A juntar a isto, a Rui Cerqueira foi ainda aplicada a sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos, no horário dos jogos, pelo período de um ano.