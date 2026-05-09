O FC Porto B venceu na visita ao Sporting B na tarde deste sábado (1-0), na 33.ª e penúltima jornada da II Liga. Em Alcochete, o domínio dos leões durante a primeira parte foi interrompido a espaços pelos contra-ataques dos azuis e brancos. Se o médio João Teixeira ameaçou para o FC Porto B ao décimo minuto, o lateral Dinis Rodrigues confirmou a vantagem azul e branca.

Depois de Rodrigo Dias, central do Sporting B, agarrar um adversário na pequena área, Dinis Rodrigues inaugurou o marcador aos 37 minutos. Foi a estreia do lateral de 21 anos a marcar pela equipa B.

Até ao intervalo, Tiago Andrade e Luís Gomes ameaçaram novos golos dos dragões, tirando tinta ao poste direito de Pedro Miguéis.

Na segunda parte, o Sporting retomou o controlo e ameaçou o empate, mas sem eficácia no último terço. Entre trocas, a vantagem dos dragões prevaleceu.

Apesar da 10.ª derrota em 11 jornadas, o Sporting B garantiu a manutenção, beneficiando do empate do Portimonense (16.º) em Felgueiras (1-1). Assim, os leões ocupam o 13.º lugar, com 41 pontos. Segue-se a visita ao Académico de Viseu (2.º).

Por sua vez, o FC Porto B subiu ao sexto posto, com 48 pontos. O campeonato termina no Olival, ante o Benfica B (9.º).