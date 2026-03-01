No encerramento da quinta jornada do apuramento campeão do Nacional de Juniores (Sub-19), o Sporting perdeu na visita ao Santa Clara (2-1), entregando a liderança ao FC Porto. Ao princípio da tarde deste domingo, os açorianos adiantaram-se ao sétimo minuto, quando o extremo Danilson Sá capitalizou um perda de posse na defesa leonina.

Ainda que o médio Frederico Gomes tenha restabelecido a igualdade aos 45+1 minutos, na sequência de um canto, o Santa Clara agarrou o triunfo para lá do minuto 90. Depois de o médio Sandro Gamboa cometer falta e ver o segundo cartão amarelo, João Caixeta Oliveira cobrou o livre direto de forma exímia.

Estavam decorridos 90+4 minutos quando o extremo brasileiro se estreou a marcar pelo Santa Clara e decidiu a partida.

Desta forma, o Sporting encaixou a primeira derrota nesta fase e cai para segundo, com 10 pontos, a um do FC Porto. No sábado, às 11 horas, há receção ao Rio Ave (5.º).

Por sua vez, o Santa Clara é sexto colocado, com cinco pontos e um jogo em atraso, apontando à receção ao Gil Vicente (8.º e último), também no sábado (12h).

No outro jogo deste domingo, o FC Porto goleou na receção à U. Leiria (5-0), com Mateus Mide a faturar aos 45+1 e 57m. O médio de 17 anos leva nove golos e cinco assistências em 18 jogos pelos juniores dos dragões.

De resto, também os avançados Domingos Muxito (60m) e Eduardo Ferreira (73 e 88m) faturaram. De notar que Eduardo Ferreira – ponta de lança de 17 anos – regista 22 golos em 27 jogos.

Assim, o FC Porto lidera a solo antes da visita ao Famalicão (4.º), no sábado (15h). Por sua vez, a União de Leiria é sétima, com três pontos, apontando à receção ao Benfica (3.º), também no sábado (15h).

Antes de FC Porto, Sporting, Santa Clara e U. Leiria entrarem em cena, o Benfica venceu na visita ao Gil Vicente (2-0), enquanto o Famalicão triunfou na visita ao Rio Ave (2-1). Estas partidas foram realizadas na manhã de sábado.