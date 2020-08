Os dados revelados pela Liga sobre a época passada mostram que o Benfica lidera em todos os campos relativos a espectadores: no total de espectadores (629 747); assistência máxima (62 956); na média de espectadores (52 479) e na taxa de ocupação média (81 por cento).

Para se perceber a diferença dos números das águias para os restantes, refira-se, a título de curiosidade, que a pior casa do Benfica só teve menos 386 espectadores do que a melhor do Sporting.

De resto, em quase todos os parâmetros, o FC Porto surge com os segundos melhores resultados: 427 498 espectadores no total; 49 227 foi a melhor casa da época; e a média de espectadores foi de 35 625.

Há, porém, um capítulo em que o surpreeendente Famalicão é o clube com melhores números a seguir ao Benfica: na taxa de ocupação média do estádio. Os famalicenses alcançaram incríveis 78 por cento de ocupação do estádio, superiorizando-se aos 70 por cento dos dragões e aos 60 por cento do Sporting.

Se é um facto que o Estádio 22 de junho tem apenas capacidade para 5300 espectadores, há que sublinhar que essa capacidade é semelhante à de várias outras equipas da Liga, cujos números estão muito longe dos apresentados pelos famalicenses.

Pelo lado negativo, Desp. Aves e Moreirense são as duas equipas com as mais baixas médias de assistência: 2229 e 1969, respetivamente.

Pela negativa destaca-se ainda o Belenenses que, não só foi a equipa que registou o jogo com menor assistência da época na Liga (821 espectadores), como apresenta, de longe, a pior taxa de ocupação média, com apenas 11 por cento.