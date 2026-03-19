A Liga Portugal emitiu esta quinta-feira uma nota, a propósito de um pedido de esclarecimento do FC Porto, que acusava o Sporting de não ter respeitado os regulamentos quando adiou o jogo com o Tondela.

Ora de acordo com a Liga, não houve nenhum adiamento. Houve, isso sim, um pedido de não marcação do jogo, que respeita o regulamento no que se refere às 72 horas de intervalo entre jogos.

A nota dá ainda conta de que a Comissão Permanente de Calendários volta a reunir-se esta sexta-feira e vai continuar«a proteger o extraordinário sucesso das equipas portuguesas».

Nota da Liga Portugal

«A propósito de notícias hoje trazidas a público, pela Comunicação Social, relativamente a um pedido de esclarecimento do FC Porto à Liga Portugal, relativo ao jogo da 26.ª jornada, que oporá em data a definir, o Sporting CP ao CD Tondela:

1. Exercendo a prerrogativa regulamentar que estabelece as 72 horas de intervalo entre os inícios de duas partidas da mesma sociedade desportiva, o Sporting CP solicitou a não marcação do jogo da referida jornada;

2. A Liga Portugal confirma ter recebido o referido pedido do FC Porto esta quinta-feira, ao qual já respondeu;

3. A Comissão Permanente de Calendários reúne esta sexta-feira, dia 20 de março, e a questão em concreto será debatida com vista a uma solução com cabimento regulamentar e que continue a proteger o extraordinário sucesso das equipas portuguesas nas competições europeias.»