Sérgio Oliveira foi eleito o melhor médio do mês de março pela Liga. O jogador do FC Porto foi o mais votado pelos dezoito treinadores do principal campeonato do futebol português, tendo recolhido um total de 21,29 por cento dos votos. Esta é a segunda vez que Sérgio Oliveira é eleito o melhor médio do mês, depois de já o ter sido em dezembro.

Sérgio Oliveira, recorde.se, foi preponderante nas três vitórias do FC Porto em março, tendo feito dois golos e uma assistência. O jogador superiorizou-se a João Palhinha, do Sporting, por uma curta vantagem de 0,64 por cento de votos: o médio leonino recolheu 20,65 por cento. Já Al Musrati, do Sp. Braga, ficou em terceiro com 10,97 por cento dos votos.