O Estádio do Dragão surge nesta altura, quando faltam cerca de três horas para o início do clássico entre FC Porto e Sporting, envolto numa extensa neblina, que deixou algumas pessoas em alerta. No entanto, e pelo menos para já, o clássico não está ameaçado: ao nível do relvado, a visibilidade é, segundo soube o Maisfutebol, «bastante boa».

Isso mesmo foi também comprovado por Nuno Chaves, jornalista da CNN Portugal, que se encontra no local e conseguiu ver que, para já, o nevoeiro não se sente de uma forma tão forte nas zonas mais baixas do estádio, onde fica naturalmente o relvado.

Enquanto isso, os delegados da Liga Portugal já estão no estádio e atentos a todos os pormenores. Há uma equipa de cerca de uma dezena de pessoas - responsáveis por gerir todas as operações, da arbitragem à segurança, em modo de match center, como em todas as jornadas - lideradas pelo diretor de competições, sem nenhum imprevisto para já.