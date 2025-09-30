Morten Hjulmand e Victor Froholdt, médios de Sporting e FC Porto, respetivamente, continuam intocáveis na convocatória de 24 jogadores delineada por Brian Riemer. A Dinamarca mede forças com a Bielorrússia na Hungria (9 de outubro) e recebe a Grécia no dia 12, encontros da qualificação para o Mundial 2026.

Os dinamarqueses lideram o Grupo C ao cabo de duas jornadas, com quatro pontos, empatados com a Escócia. Por sua vez, a Grécia é terceira, com três pontos, enquanto a Bielorrússia ainda não pontuou.

