O Benfica é a equipa da Liga que tem um melhor rácio entre as oportunidades de golo que cria e as que concede, com uma média de 3,77, segundo um estudo do CIES – Observatório do Futebol.

Em média, os encarnados criam 10,4 oportunidades de golo por jogo, ao passo que permitem ao adversário ameaçar a baliza que tem sido de Vlachodimos apenas 2.8 vezes por 90 minutos.

No segundo lugar deste ranking surge o Sporting, com um rácio de 2.48. Os leões criam 8,4 oportunidades de golo por encontro, as mesmas de FC Porto, e concedem 3,4 oportunidades na sua baliza – os dragões, terceiros classificados com um rácio de 2,31, têm uma média de chances concedidas de 3,6.

Na situação oposta está o Marítimo: a equipa madeirense é a última deste ranking, com um rácio de apenas 0,37, fruto de uma média de 2,4 oportunidades criadas e 6,5 concedidas.

Curiosamente, o Famalicão é lanterna-vermelha do campeonato, mas está na décima posição da lista, com um rácio de 0,91: cria 5,3 oportunidade por jogo e concede 5,8.

Na Europa, Benfica também é quase rei

De resto, o Benfica também se destaca a nível europeu: a formação de Jorge Jesus é a quarta com melhor rácio na Europa, apenas atrás de Partizan, Ajax e Salzburgo. O Sporting está em 19.º, ao passo que o FC Porto surge na 24.ª posição.