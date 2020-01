Cindy Alvarez Garcia aproveitou o fim de semana de clássico, e a ausência do namorado Matheus Uribe, que estava em estágio com o FC Porto, para sair de casa. A bela companheira do médio portista jantou no Porto e passeou em Lisboa.

Na companhia da irmã de Alex Telles, Cindy Alvarez jantou no sábado à noite na Ribeira e confessou que o Porto a encanta. No domingo de manhã viajou para Lisboa, passeou na zona das docas de Alcântara, tendo almoçado num dos restaurantes mais conhecidos da capital, e da Avenida da Liberdade, não evitando um «que lindo é Portugal».

