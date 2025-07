Ricky van Wolfswinkel, antigo jogador do Sporting, em declarações no final do FC Porto-Twente, que os azuis e brancos venceram por 2-1:

«É sempre ótimo voltar. Aliás, venho a Portugal com grande regularidade, adoro o país e as pessoas. Agora foi excelente trazer os meus colegas a Portugal e mostrar-lhes como é o país e a cidade do Porto.

A temperatura já estava quente o suficiente, mas o jogo aqueceu. O que é normal e acontece por vezes entre duas equipas que querem ganhar. Era desnecessário haver tanta raiva no relvado, era um jogo particular, mas enfim, por vezes acontece.

Se acompanho o Sporting? Claro que acompanho o Sporting. Sempre. Tive um ótimo tempo lá, é o meu clube e será sempre o meu clube. Sporting sempre!

Como vi a transferências de Gyökeres? Inacreditável. Fico contente pelo Sporting, que tenha tido um jogador tão bom, que faz a diferença como ele fez. O meu filho comprou a camisola do Gyokeres e ficou muito triste quando soube que ele tinha saído. Estava praticamente a chorar.

Mas foi uma grande contratação do Arsenal. Grande avançado, ótimo de ver. O Sporting sempre teve grandes avançados. Espero que sejam campeões outra vez este ano, é isso que faz os sportinguistas felizes. E eu também fico.»