Totalmente recuperado de lesão, Martim Fernandes é a principal novidade na lista de convocados do FC Porto para o Clássico da Taça de Portugal com o Sporting.

Outra das surpresas na comitiva portista é o jovem avançado André Miranda. Tal como Francesco Farioli revelou em conferência de imprensa, Thiago Silva e Borja Sainz ficam de fora. O defesa-central brasileiro continua em recuperação, enquanto o avançado espanhol regressou apenas esta segunda-feira ao Olival.

O FC Porto defronta o Sporting na terça-feira, em Alvalade, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. O encontro tem apito inicial marcado para as 20h45 e poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.

A lista de convocados do FC Porto:

Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa;



Defesas: Alberto Costa, Martim Fernandes, Francisco Moura, Zaidu, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Dominik Prpić;



Médios: Pablo Rosario, Alan Varela, Gabri Veiga, Rodrigo Mora, Seko Fofana e Victor Froholdt;



Avançados: André Miranda, Pepê, Oskar Pietuszewski, William Gomes, Terem Moffi e Deniz Gül.