A Polícia Judiciária anunciou a detenção do oitavo suspeito de ter integrado um grupo de adeptos do Sporting que, em junho, agrediram violentamente adeptos do FC Porto, destruindo o carro em que seguiam. Tudo aconteceu a 10 de junho após um jogo em Lisboa, a contar para a final da Liga de hóquei.

O detido tem 24 anos e encontrava-se em fuga desde os crimes, sendo o oitavo de «um grupo constituído por cerca de dez homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos», conforme explicado pela PJ em comunicado.

Além das agressões, as cinco pessoas que seguiam no carro sofreram queimaduras e precisaram de ser encaminhadas para o hospital. Após os crimes, a PJ, em colaboração com a PSP, deteve três dos suspeitos, entretanto sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.

Numa operação realizada a 23 de setembro, foram localizados e detidos mais quatro suspeitos, dos quais três ficaram em prisão preventiva.

A polícia acrescentou que prosseguem diligências para a identificação e localização dos restantes suspeitos, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.