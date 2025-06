Os três adeptos do Sporting suspeitos de atacarem e incendiarem um carro onde seguiam elementos da claque do FC Porto vão aguardar julgamento em prisão preventiva.

O incidente ocorreu na passada terça-feira, após o jogo de hóquei em patins entre Sporting e FC Porto. Os adeptos em causa, que pertencem aos «casuals» do Sporting, terão atacado o carro com pedras e pirotecnia. Dos cinco que estavam no carro, quatro ficaram feridos. Dois tiveram de ser hospitalizados, entre eles o condutor.

«Enquanto tentavam iniciar a viagem de regresso à cidade Invicta, as viaturas em que estes portistas seguiam foram apedrejadas e alvo do arremesso de artefactos pirotécnicos. Os ocupantes só tiveram tempo para fugir antes de um dos veículos pegar fogo e ficar totalmente destruído. Apenas por mero acaso este atentado cobarde não causou vítimas mortais», esclareceu o FC Porto, em comunicado.

A PSP identificou e localizou os três suspeitos do ataque com cocktails molotov e agressões a adeptos da claque do FC Porto, levando-os prontamente para a esquadra.

O processo encontra-se, neste momento, em segredo de justiça. Os suspeitos vão aguardar julgamento em prisão preventiva, mas há a possibilidade de substituição para prisão domiciliária, caso sejam cumpridos os pressupostos legais exigidos.