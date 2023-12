O Conselho de Disciplina da Federação arquivou os processos que tinha instaurado a Sérgio Conceição e a Hugo Viana, na sequência do desentendimento entre os dois no Sporting-FC Porto, jogado no Estádio de Alvalade, no último dia 18 de dezembro.

Recorde-se que o treinador do FC Porto e o diretor desportivo do Sporting envolveram-se numa acesa troca de palavras logo no final da partida, tendo mais tarde de ser mesmo separados para não chegarem a vias de facto.

O Conselho de Disciplina abriu um inquérito e anunciou que aguardava esclarecimentos, tendo agora decidido pelo arquivamento do processo.