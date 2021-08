A qualificação do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões garantiu mais 4,5 pontos a Portugal no contributo para o Ranking UEFA.

O empate vale meio ponto na fase de qualifcação, mas o apuramento encarnado garante um bónus de quatro, ou seja, os mesmos que Sporting e FC Porto já têm por terem garantido presença na edição 2021/22 da Champions League.

Este resultado permite a Portugal ultrapassar a França no quinto lugar, para já. De referir que o Mónaco joga nesta quarta-feira e pode inverter esta hierarquia de novo. Representante da Lgue 1 francesa, o clube do principado perdeu na primeira mão por 1-0 com o Shakhtar Donetsk.



Recorde-se que se Portugal terminar a temporada no quinto lugar do ranking UEFA, isso tem consequências importantes: o terceiro classificado da LIga entra direto na Liga dos Campeões, dependendo de quem vence Liga Europa. Para além disso, vão duas equipas à Liga Europa e só uma à Liga Conferência (hoje vai uma à Liga Europa e duas à Liga Conferência).