Sérgio Conceição vai apresentar uma queixa contra Frederico Varandas, estando nesta altura à espera para perceber se o presidente do Sporting vai avançar com um processo, como prometeu fazer em comunicado.

No entanto, refira-se, isso só altera o tipo de queixa. Que Sérgio Conceição vai agir judicialmente, isso é certo.

O treinador do FC Porto defende que não tentou agredir, nem sequer se aproximou de Frederico Varandas, pelo que garante que as informações avançadas no comunicado do Sporting são falsas.

Nesse sentido, e segundo foi possível apurar junto de fonte próximo, o treinador vai apresentar uma queixa-crime por «denúncia caluniosa» no caso de Frederico Varandas avançar com processo contra ele. Se esse processo do presidente do Sporting não for apresentado, então Sérgio Conceição vai avançar com uma «queixa por difamação».

Até este momento, garantiram ao Maisfutebol, ainda não chegou ao conhecimento do treinador qualquer processo apresentado por Frederico Varandas, ou pelo Sporting, contra ele.