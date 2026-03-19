Paulo Costa, diretor-executivo da Liga Portugal, saudou o apuramento de Sporting, na Liga dos Campeões, FC Porto e Sp. Braga, na Liga Europa, referindo que se tratou de qualificações que «devem ser celebradas por todos os portugueses que apreciam o futebol».

«Esta caminhada de sucesso dos emblemas nacionais, incluindo aqueles que não chegaram tão longe, vinca a exclusividade do mérito dos que, com as suas cores, catapultaram o nosso futebol para o sexto lugar no ranking UEFA, que dá entrada, em 2027/28, a mais uma equipa na principal prova europeia de clubes», adiantou.

Paulo Costa realçou ainda que «a credibilidade daqueles que nos representam em campo, assim como os seus técnicos e dirigentes, está já bem patente no Top-20 europeu, com a presença de três das nossas equipas».

«Somos o único país extra-Big Five (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França) nesse lote. Por isso, a Liga Portugal regozija-se com esta prestação coletiva, sente orgulho nos futebolistas que nos representam a todos e, por isso, não regateamos um Parabéns bem entusiástico.»