A FIGURA: Diogo Costa

Muita coisa pode falhar no FC Porto, mas Diogo Costa é a constância da equipa azul e branca. Não teve qualquer culpa nos dois golos sofridos, e evitou até que o resultado fosse mais dilatado, com algumas intervenções de alto nível. Com bola foi o costume, sempre a oferecer muita qualidade na saída do FC Porto, e assumiu-se como líder da equipa após a expulsão de Pepe. Não foi por ele.

O MOMENTO: Pepe, um erro que se pagou caro (minuto 51)

O FC Porto tinha acabado a primeira parte com um ligeiro ascendente face ao Sporting, natural de quem tem de ir atrás do resultado, mas Pepe travou a reação portista. Agressão a Matheus Reis e expulsão logo no início do segundo tempo. Se já não estava fácil, pior ficou.

OUTROS DESTAQUES

Diogo Costa

Eustáquio

O melhor do meio-campo do FC Porto, a confirmar o bom momento que atravessa. Adaptou-se ao que o jogo foi pedindo, e apesar de não ter feito a exibição mais inspirada da sua vida, longe disso, tentou compensar com abnegação e capacidade combativa. Um verdadeiro box-to-box, Eustáquio.

Galeno

Teve muitas dificuldades para superar Eduardo Quaresma na primeira parte, mas cresceu no segundo tempo, mesmo quando teve de baixar para lateral-esquerdo, face à expulsão de Pepe. Correu, lutou e tentou desequilibrar, num jogo que não lhe estava de feição. Foi dele, aliás, a melhor oportunidade nos dragões, ainda a acabar o primeiro tempo. Aí, levou a melhor Adán.