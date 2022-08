Hugo Viana foi multado em 380 euros por ter recolhido mais cedo ao túnel, antes do intervalo no clássico com o FC Porto.

O diretor desportivo leonino começou por ser punido por ter recolhido antes do árbitro apitar para o intervalo e por o ter feito sem estar identificado com o cartão de agente desportivo. No entanto, Viana argumentou que não podia ter cartão porque o mesmo ainda não foi enviado pela Liga, o que foi aceite pelo Conselho de Disciplina.

Nesse sentido, acabou por ser punido apenas por estar no túnel enquanto o jogo ainda decorria.