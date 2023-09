Mehdi Taremi reagiu na terça-feira, após a vitória do Irão diante de Angola, às polémicas declarações de Carlos Xavier sobre o avançado, que obrigaram o antigo jogador do Sporting a retratar-se.

«O muçulmano quando veio para Portugal nem sabia nada e agora só sabe mergulhar», disse Carlos Xavier, na Sporting TV.

Ora, já depois da reação, em comunicado, da Federação iraniana, o próprio futebolista do FC Porto respondeu ao antigo jogador.

«Ele [Carlos Xavier] fez alguns comentários que estavam relacionados com a nacionalidade, e não foi só comigo. A Federação perguntou-se se eu fiquei confortável com isto e se não queria divulgar um comunicado, mas eu disse que não me importava», afirmou Taremi, ao Varzesh3.

«Eu faço o meu trabalho e não me importo com o que as pessoas dizem. Disse à Federação que isto era uma questão nacional e se quisessem para responderem em nome próprio, porque isto foi um insulto racista ao povo do Irão. Não foi um insulto só para mim.»

De resto, Taremi comentou também o comunicado do Sporting, em que o emblema de Alvalade sugeriu que o jogador portista simula penáltis: «Estão a desrespeitar-se a eles próprios com aquelas palavras, porque há um VAR e foi a equipa de arbitragem que tomou a decisão.»

Taremi, diga-se, integrou esta quarta-feira a preparação do FC Porto para o jogo frente ao Estrela da Amadora, agendado para sexta-feira, a contar para a quinta jornada da Liga.