Emerson recordou esta terça-feira os tempos em que vestiu a camisola do FC Porto e frisou o carinho especial que tem por Bobby Robson, treinador dos dragões na altura.

«Bobby Robson? Sou suspeito de falar do meu pai. Ele dizia que gostava mais de mim do que whisky, foi uma experiência espetacular ser treinado por ele. Quis-me levar para o Barcelona e tudo. Os dois anos aqui que vivi no Porto foram espetaculares, os jogadores tinham alegria de ir aos treinos. (…) O grupo tinha muita união e muita felicidade por ter o Bobby como treinador, ensinou-nos muito. Bobby Robson para sempre», afirmou, no programa «FC Porto em casa».

O antigo médio brasileiro falou da consagração do título nacional em 94/95, em Alvalade. Um campeonato especial para Bobby Robson, que tinha sido despedido do Sporting um ano antes.

«Queríamos muito dar esse título ao Bobby Robson. Até hoje não percebo o Sousa Cintra, foi a chicotada psicológica mais estranha do mundo do futebol, foi difícil de entender. Então termos sido campeões em Alvalade foi uma chapada de luva branca na cara do Sousa Cintra. Sermos campeões em Alvalade foi espetacular, ver a alegria estampada na cara do Bobby Robson não teve preço.»

Emerson não esconde que tem muitas saudades do FC Porto e que vê os golos que marcou pelos azuis e brancos «quase todos os dias no youtube».