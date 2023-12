São cinco vitórias para o FC Porto nos últimos cinco jogos frente ao Sporting, mas isso, diz Sérgio Conceição, não dá qualquer tipo de vantagem aos dragões.

Na conferência de imprensa de antevisão ao clássico desta segunda-feira, o técnico portista lembrou que todos os desafios são diferentes e elogiou a formação leonina.

«É diferente, é um Sporting diferente. Sinceramente, com um avançado da qualidade do Paulinho e estar no banco, quer dizer alguma coisa. Ou muitas vezes não começar de início… o Sporting é muito equilibrado em todos os aspetos e momentos do jogo, é um Sporting forte, a competir sempre em alto nível, já vem de alguns anos a esta parte. Estamos à espera de um Sporting muito competente», afirmou, aos jornalistas.

«Ainda há bocado disse que o Ruben está a fazer coisas diferentes. Os jogadores também são diferentes e as equipas técnicas também vão evoluindo. Este jogo vai ter a sua história, diferentes dos outros. O futebol é um recomeçar constante. Mesmo jogando duas vezes seguidas com a mesma equipa, serão jogos diferentes», garantiu.

Mais à frente, entre a análise à equipa do Sporting, Conceição voltou a reforçar a ideia de que o conjunto de Alvalade é uma equipa fácil de perceber, mas difícil de travar.

«Temos de olhar para o Gyökeres da mesma forma que temos de olhar para o Edwards, para o Pote, para o Paulinho, para o Trincão, de acordo com as características individuais dos jogadores. Temos de precaver-nos para isso. O Sporting envolve muitas vezes os alas no ataque, os extremos são muitas vezes médios ofensivos, o avançado explora muito a profundidade...», analisou.

«Têm uma panóplia de características fáceis de perceber, mas difíceis de travar. É uma equipa que tem muita largura e que explora muito bem a profundidade. Isso é difícil, porque quando queremos estar curtos e compactos, temos de estar atentos a essa largura e profundidade. É nisso que temos de trabalhar e perceber quais são os pontos fortes do Sporting», concluiu.

O FC Porto, refira-se, joga em Alvalade esta segunda-feira, frente ao Sporting, a partir das 20h15.