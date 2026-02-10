Num clássico tenso de véspera e a ferver no Dragão, o FC Porto foi mais longe e 'decorou' o balneário adversário com capas do jornal O Jogo referentes a grandes conquistas do passado. As imagens, como se pode vê no vídeo, até estavam... na casa de banho.

Além disso, quando a equipa chegou o ar condicionado do balneário encontrava-se no máximo e sem possibilidade de ser desligado.

Como se tal não bastasse, o staff do Sporting não teve acesso à respetiva sala de apoio, como costuma ser normal em todos os jogos, uma vez que a mesma se encontrava trancada.

No relvado, além do episódio com Hjulmand e com os apanha-bolas, Rui Silva viu desaparecerem, pelo menos três vezes, as toalhas posicionadas junto à baliza, com as quais o guarda-redes seca as luvas.

Refira-se que todos estes factos foram relatados aos delegados da Liga, de forma a serem mencionados no respetivo relatório.