Vítor Bruno acabou o clássico, que o Sporting venceu por 1-0, irritado com Conrad Harder e foi direito a ele no final do jogo, esbracejando fortemente contra o avançado leonino.

Inicialmente até parecia que o treinador ia na direção do árbitro, mas a verdade é que nem sequer cumprimentou qualquer elemento da equipa de arbitragem.

Interpelou, isso sim, Harder, que pareceu tentar evitá-lo. Mais tarde gerou-se um pequeno sururu, Harder afastou-se do local e Vítor Bruno ficou a falar com Hugo Viana.

Na conferência de imprensa, o treinador do FC Porto recusou dizer o que aconteceu, afirmando que «o que acontece no campo, fica no campo».