Nem o fim da época de clubes atenua a fricção entre FC Porto e Sporting. Há uma semana, Frederico Varandas apontou ao complô de FC Porto e Benfica para condicionar a arbitragem – além de alegar uma tentativa de desvio de Luis Suárez por parte dos dragões. O avançado do Sporting foi recentemente utilizado como trunfo na campanha de Hakan Safi, candidato à presidência do Fenerbahçe.

«Não conheço esse senhor candidato, mas conhecemos muito bem o seu diretor de campanha. Vive na cidade do Porto e estamos habituados ao manual que ele aplica. Ele e os seus amigos. Essas estratégias sujas não entram no Sporting. Fazem ricochete», disse Varandas.

Ora, nesta sexta-feira, André Villas-Boas respondeu, à margem de uma visita à Casa do FC Porto de Monção.

«Foram comentários infelizes. Não concordo. (…) Nós concluímos uma grande época, o FC Porto foi dominador e um justo vencedor. (…) Sobre este recente episódio de um alegado envolvimento do FC Porto em desviar o Luis Suárez, é um absurdo de criatividade do presidente do Sporting.»

«Nós não temos nada a ver com os jogadores do Sporting e temos mais que fazer do que conspirar contra transferências. Portanto, seguimos o nosso caminho. O objetivo é que o FC Porto nunca mais saia do primeiro lugar», atirou.