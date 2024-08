André Villas-Boas acredita que Vítor Bruno vai trazer muitas alegrias aos adeptos nos próximos anos como treinador do FC Porto.

Numa mensagem escrita na revista da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o presidente dos azuis e brancos deixou elogios ao técnico portista e fez também uma antevisão ao jogo da Supertaça, frente ao Sporting. Frente a frente vai estar o atual campeão nacional (Sporting) e o detentor da Taça de Portugal (FC Porto).

Além de um excelente jogo, André Villas-Boas espera ainda que o encontro preste a devida homenagem a «duas personalidades do mundo do futebol», Artur Jorge e Manuel Fernandes, que faleceram este ano.

‎Veja aqui a mensagem de André Villas-Boas na íntegra:‏

A Supertaça Cândido de Oliveira tem, para nós Portistas, um significado muito especial. O FC Porto é o clube que mais Supertaças conquistou, 23 no seu total. É um dos troféus que, de forma muito significativa, contribui para que sejamos o Clube mais titulado do futebol português. Ao longo da nossa História conquistámos 85 títulos oficiais.

‎‏E hoje, como sempre, tudo faremos em campo para conquistar mais um troféu, mais uma Supertaça para juntar às muitas já conquistadas.

‎‏Todas as edições em que participámos tiveram a sua história, os seus protagonistas, os seus heróis, jogadores e treinadores que fazem parte da nossa História. Todos entraram em campo com uma vontade enorme de partilhar as suas vitórias com os sócios e adeptos Portistas que, no Porto e por todo o mundo, nos acompanham. Estamos todos unidos, com a ambição de sempre. Não nos cansamos de vencer, alimentamo-nos de vitórias.

‎‏Entramos em campo com a legitimidade de sermos os detentores da Taça de Portugal da época 2023/2024, para defrontar um adversário que respeitamos, o Sporting Clube de Portugal, atual vencedor da Liga. Prontos para que esta final seja um excelente jogo, para homenagear duas personalidades do mundo do futebol que este ano nos deixaram, mas que jamais esqueceremos: Artur Jorge, treinador Campeão Europeu que, entre muitos outros titulos, liderou o nosso Clube em 3 edições vitoriosas desta Supertaça e Manuel Fernandes, o capitão sportinguista que foi sempre um leal e respeitador adversário.

Desejamos sair desta final novamente vitoriosos, com a especial marca de ser o primeiro jogo oficial da nova equipa técnica orientada por Vitor Bruno, que estamos seguros que trará muito sucesso ao clube nos próximos anos.