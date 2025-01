A ascensão de Rodrigo Mora na equipa do FC Porto vai novamente a exame na meia-final da Taça da Liga, diante do Sporting, um jogo de exigência máxima.

Vítor Bruno elogiou a maturidade que o jovem, de 17 anos, já apresenta e confessou até ter uma «empatia muito grande» pelo médio ofensivo criado no Olival.

«O pai (de Rodrigo Mora) disse, numa entrevista, que ele tem os pés bem assentes na terra e está muito bem rodeado. Tudo isto para ele será novidade, mas sinto da parte do Mora que há muita vontade de crescer, evoluir e não ficar por aqui. Ele sabe que está a iniciar um caminho que é longo, as pedras vão aparecer, mas estamos cá para o suportar e fazer um escudo em cima dele. As vozes vão começar a aparecer no primeiro momento em que ele for menos competente em algum momento, mas percebe-se que há uma empatia muito grande em relação ao Rodrigo Mora. Eu próprio também a tenho, apesar de só ter começado a jogar agora», admitiu o treinador portista.

Elogios que se seguiram a uma curiosa comparação, por parte de Vítor Bruno, entre o camisola 86 dos dragões e Rui Barros, contextualizada pelos avisos do antigo médio para que Mora não se deixe deslumbrar pelo momento atual: «Foram buscar o Rui Barros não só pela estatura dele… Se ele for igual ao Rui Barros no talento, já fico muito contente, e se fizer um pouquinho da carreira que o Rui Barros fez, é um bom sinal. O Rui ainda hoje joga que é uma maravilha».

FC Porto e Sporting defrontam-se, em Leiria, na primeira meia-final da Final Four da Taça da Liga. O jogo está agendado para esta terça-feira (19h45) e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.