«William Gomes e Pepê são grandes amigos e beneficiam muito um do outro»
Francesco Farioli diz que existe uma competição saudável entre eles
Francesco Farioli garantiu, no final do clássico em Alvalade que o FC Porto venceu, que William Gomes beneficia muito da amizade e da competição com Pepê, elogiando também Rodrigo Mora e garantindo que só o tirou de campo porque o jogo tinha ficado partido e era necessário mais músculo.
Grande jogo de William Gomes
«Muito contente com ele. Já mencionei o seu talento e a sua atitude, como ele entra nos jogos. Durante a época precisamos de ter 22 ou 23 jogadores ao mesmo nível. A dinâmica é muito boa entre o Pepê e o William. Eles são muito amigos, respeitam-se, ajudam-se e beneficiam desta competição amigável.»
Importância de Rodrigo Mora
Para mim não há duvida, durante alguns dias falou-se muito na imprensa sobre ele não ser titular. Tenho dito que as épocas são longas e requerem a participação de todos. Nos últimos dias tivemos problemas com o gabri, ele tentou tudo mas não estava a 100%. Tomei a decisão de que era o jogo certo para ele atuar e nos 60 minutos mostrou que nos pode ajudar muito e tem muita qualidade.
O que quis com a troca de Rodrigo Mora por Pablo Rosário
«Pablo Rosário tem diferentes características do Rodrigo. Naquele momento do jogo, precisávamos de um impacto diferente a nível físico. O jogo tinha ficado partido e com mais duelos. O jogo do Rodrigo foi fantástico pelo esforço, pelo compromisso, pelo quão generoso e maduro ele foi. Chegar aqui e ganhar quer dizer que todos jogaram bem.»
O que significa a vitória no clássico
«É um jogo importante. O resultado ajuda a ganhar alguma confiança mas foi apenas um passo no processo. O resultado, na minha opinião, o resultado de dois meses de trabalho fantástico dos jogadores.»