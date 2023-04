O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, abordou esta sexta-feira o momento delicado que o médio Stephen Eustáquio atravessa, depois da morte da mãe durante o jogo do passado sábado ante o Santa Clara.

Conceição reconheceu que «é sempre um momento complicado», mas frisou que, pela conversa que teve com o internacional canadiano, que ele não quer um tratamento diferenciado pela fase negativa que atravessa, elogiando-lhe a «maturidade».

«Sim, é sempre um momento complicado. O Eustáquio está bem dentro do possível. Mas é um rapaz com uma maturidade acima da média, acho que tem um carácter forte e depois tem um grupo e a família também a ajudá-lo e eu vejo o nível de maturidade que ele tem», afirmou Conceição, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira.

«Há sempre aquela tendência de nós, agora, dizermos: “Coitado do Eustáquio”. Ele não quer nada disso. Quer ser tratado exatamente igual aos outros, a vida continua. Infelizmente é assim. Todos os dias, ou quase todos os dias acabamos, cada um de nós, por receber uma notícia menos boa. Enfim, temos de andar para a frente, olhar não para problemas, mas sim para desafios. E há sempre desafios novos a atacar. Infelizmente para todos e todos os dias acontecem notícias menos agradáveis, mas está bem para ir a jogo, para ir a banco, para ficar na bancada», concluiu o técnico dos dragões.

O Paços de Ferreira-FC Porto joga-se a partir das 20h30 de sábado, no Estádio Capital do Móvel. Fábio Veríssimo é o árbitro do encontro, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.