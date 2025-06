O regresso a Portugal para a comitiva do FC Porto foi tudo menos tranquila, com muitas críticas e insultos ao plantel, a Martín Anselmi e a André Villas-Boas, sendo que Eustáquio veio a público deixar uma reflexão para a temporada dos azuis e brancos.

Através das redes sociais, o internacional canadiano referiu que o grupo não conseguiu «dignificar o clube e a cidade» e acrescentou também que os adeptos «não se sentem representados pela qualidade do futebol e pela atitude» dos jogadores.

«Muitos têm a perfeita noção que não estivemos à altura nem conseguimos dignificar como desejávamos o clube e a cidade. Os adeptos não se sentem representados nem pela qualidade do futebol nem pela atitude. Voltar a colocar o ADN e a mística do clube dentro de campo será um dos primeiros passos para alcançar a vitória», pode ler-se.

Recorde-se que o FC Porto terminou mais cedo a participação no Mundial de Clubes, ao terminar no terceiro lugar do Grupo A, com apenas dois pontos.

Leia aqui a mensagem completa de Eustáquio: