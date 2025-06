Eustáquio foi um dos elementos do FC Porto a falar após o jogo, da madrugada de terça-feira, frente ao Al Ahly, que ditou a eliminação do Mundial de Clubes:

«É difícil sair desta forma, depois destes três jogos em que não fomos Porto.»

«Infelizmente uma equipa que vai atrás do resultado e sofre uma 'remontada'. Agora marcámos golos e depois sofremos. São momentos que uma equipa destas não pode ter. Fomos avisados o suficiente para encarar os duelos como se fossem os últimos, fizemos isso poucas vezes», afirmou o internacional canadiano.

«Sobre este jogo (Al Ahly), fomos avisados para encarar todos os duelos como se fossem os últimos. Por momentos fizemos isso, por momentos fomos Porto e por isso é que fomos atrás do resultado. Infelizmente ficou curto», disse.

A participação do FC Porto no Mundial de Clubes chegou ao fim na madrugada desta terça-feira. Com dois empates, frente ao Palmeiras, de Abel Ferreira, e ao Al Ahly, e uma derrota, contra o Inter Miami, os dragões terminaram no terceiro lugar do grupo A e estão eliminados do Mundial de Clubes.