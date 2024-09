O médio do FC Porto, Stephen Eustáquio, antecipou esta terça-feira «um jogo extremamente difícil» na Noruega, ante o Bodo/Glimt, na 1.ª jornada da fase de liga da Liga Europa, mas mostrou confiança na vitória no jogo de quarta-feira.

«Vai ser um jogo extremamente difícil, temos noção disso, apesar de por vezes acharem que será fácil pelo histórico do adversário, mas temos noção. É uma equipa forte, organizada, com jogadores muito bons, é uma máquina já oleada, estão numa fase final do campeonato, vai ser extremamente difícil, já para não falar das condições. Vamos jogar num sintético, mas tem tudo para ser um excelente jogo e estamos confiantes que vamos ganhar amanhã», afirmou, em conferência de imprensa.

Eustáquio respondeu também sobre as palavras do treinador, que após o jogo em Guimarães, no qual Eustáquio voltou ao onze inicial, disse que via o internacional canadiano como «treinador» no futuro.

«Fiquei surpreendido, é algo que quero fazer no futuro, mas para chegar ao nível do mister é preciso muito trabalho e espero um dia lá chegar (risos)», respondeu agora Eustáquio, abordando também os objetivos do FC Porto na Liga Europa, depois de o guarda-redes Diogo Costa ter dito que o clube pode ganhar a prova e de o presidente, André Villas-Boas, ter afirmado que o «limite é vencer» face ao historial do FC Porto na competição.

«Sim, concordo a 100 por cento com o Diogo e com o mister, que também já o disse, e com o nosso presidente. Obviamente que o FC Porto, nesta competição, já ganhou, somos uma equipa de peso, mas também sabemos e temos noção que ao mesmo tempo temos de mostrar. E começa já amanhã. Numa competição destas temos de roçar a perfeição, vamos ter vários jogos em países diferentes, com equipas diferentes. Não vai ser fácil e para passarmos nos primeiros oito, temos de começar com um grande jogo amanhã», referiu.

O Bodo/Glimt-FC Porto está marcado para as 17h45 de quarta-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.